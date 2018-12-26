Среда, 26 Декабря 2018 года
13:39:09 МСК

Депутат Рады предложил заслушать отчёт о результатах военного положения

Политика

Населению Украины нужно объяснить, что военное положение было введено всерьёз

Киев, 26 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  Депутат Верховной рады Леонид Емец инициировал сбор подписей за проведение внеочередного заседания украинского парламента, на котором должен прозвучать отчёт о результатах военного положения в стране. Депутат заявил о своей инициативе 26 декабря на странице в социальной сети Facebook.

«Кажется было бы логично и честно перед страной провести в день завершения военного положения отдельное заседание Верховной рады. Разобраться, есть ли необходимость в продолжении, или цель военного положения уже достигнута. Что именно было сделано? Какие выводы? Заслушать отчёт военного руководства. Продемонстрировать украинцам, в конце концов, что это всё было серьёзно», — сказано в сообщении.

Напомним, 26 декабря в 15:00 мск на Украине должно завершиться военное положение, объявленное президентом Украины Петром Порошенко. Изначально Порошенко хотел объявить военное положение на два месяца на всей территории страны, и тем самым сорвать выборы президента, но Верховная рада приняла компромиссное решение — военное положение на один месяц во всех областях, граничащих с Россией и Приднестровьем.

Читайте также: Плохой знак для Порошенко: США советуют не продлевать «военное положение»

Поводом для введения военного положения стало задержание российскими пограничниками трёх кораблей украинских ВМС в Чёрном море, устроивших провокацию.

Читайте также: ЕС не решился наказать Россию «за украинских моряков»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить