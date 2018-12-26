Дата встречи Путина и Лукашенко пока не определена – Песков

Москва, , 13:28 — REGNUM До конца 2018 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут ещё одну встречу. Об этом стало известно после проведённых 25 декабря переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Кремле. Однако когда точно состоится запланированная встреча, пока не решено. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока точной даты нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Планируется, что на встрече будут обсуждаться спорные вопросы двухсторонних отношений России и Белоруссии. При этом главным спорным вопросом остаётся налоговый манёвр, проводимый Россией в нефтяной отрасли. В Минске уже подсчитали возможные убытки и настаивают на компенсации от Москвы.

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«Союзнические отношения подразумевают оперативное решение вопросов. Чтобы не допустить клубков противоречий, два президента условились о новой встрече», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, завершающий проведение в РФ так называемого налогового манёвра в нефтяной отрасли, Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в июле 2018 года. Согласно документу, с 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет. Одновременно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть будет расти в течение трёх лет — по 2021 год.

При этом, по подсчётам минфина Белоруссии, к 2019 году потери для Минска от такого шага Москвы составят около $300 млн, если нефть будет стоить $70 за баррель. Решить ситуацию предлагалось двумя способами: Россия выступила за межбюджетный трансферт, а Белоруссия — за компенсацию в цене получаемой нефти.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве и Минску пока не удаётся разрешить существующие на сегодня противоречия по налоговому маневру в нефтяной области.

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