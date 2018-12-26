58% граждан РФ отмечают улучшение ситуации в армии

Москва, , 13:25 — REGNUM Более половины жителей России (58%) отмечают улучшение общей ситуации в Вооруженных силах РФ в последние несколько лет. Повысилась боеспособность, появилась современая военная техника и вооружение (42%). Лишь 6% граждан считают, что ситуация в армии ухудшилась. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оценки «хорошо» или «очень хорошо» состоянию российской армии дают 61% опрошенных против с 11% в 2013 году. Только 6% говорят о «плохом» или «очень плохом» состоянии Вооруженных сил РФ против 29% 2013 году.

Уровень одобрения деятельности российской армии 2013 года вырос с 52% до 87%. 92% уверены, что в случае военной угрозы армия способна защитить граждан Россию от подобных угроз (в 2013 году — 66%).

Опросы проведены в ноябре-декабре 2018 года: ежедневный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» (1600 человек), ежемесячный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Экспресс» (1200 человек).

Читайте также: В России вырос престиж вооруженных сил

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге самых сильных армий мира 2018 года, составленном сотрудниками международной организации Global Firepower, Вооруженные силы России заняли второе место.

На эту тему: Вооруженные силы России включены в тройку мировых лидеров