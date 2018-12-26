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Песков прокомментировал идею об анализе эффективности Конституции РФ

Политика

По вопросу внесения изменений в основной закон страны имеются разные экспертные точки зрения

Москва, 26 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  Позиции Кремля по идее председателя Госдумы Вячеслава Володина проанализировать актуальность и эффективность российской конституции пока нет. Об этом 26 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока какой-то позиции на этот счет нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что по вопросу внесения изменений в основной закон страны имеются разные экспертные точки зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать работу Конституции РФ и эффективность норм в развитие основного закона страны. По его мнению, следует проанализировать практическую реализацию норм Конституции России на сегодняшний день.

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