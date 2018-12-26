В Кремле не исключили возможности участия Путина в Давосском форуме

Москва, , 13:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин может посетить Всемирный экономический форум в Давосе, однако данное решение еще не принято, заявил 26 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, график главы государства в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный.

«Эта тема находится на рассмотрении», — заявил Песков, добавив, что в настоящее время в Кремле «не исключают ничего».

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения для российских бизнесменов, собравшихся принять участие в форуме. Ранее организаторы мероприятия просили российских бизнесменов не приезжать на форум, который пройдёт с 22 по 25 января, по причине того, что они находятся в черных списках США.