В уходящем году России есть чем гордиться

Москва, , 00:51 — REGNUM Классическая стратегия деморализации, взятая на вооружение Западом и его вольными и невольными единомышленниками в России, предполагает создание информационной картины, рисующей российскую жизни исключительно в черных тонах. Государство якобы катится в бездонную пропасть, а перспективы «у русских» нет ни малейшей. Что противопоставить таким нападкам и как реальность российской жизни говорит сама за себя, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Экономическое давление в виде санкций, которые были введены Западом с целью прижать Россию, дало во многих случаях положительный эффект для нее самой. Яркий пример в этом смысле — сельское хозяйство, если судить по количеству вывезенной из России сельхозпродукции. За пять лет экспорт вырос на 20%, кроме погодных условий и удачной рыночной конъюнктуры российским торговцам сельхозпродукцией сильно помогли отечественные инвестиции и льготное кредитование, организованное еще с 2005 года на правительственном уровне. Санкции 2014 года сыграли роль ускорителя, давшего возможность запретить импорт европейско-американской сельхозпродукции. Воспрявший духом агросектор отреагировал соответственно.

Рыбная ловля, информационная безопасность, экономика, знаменитая российская оборонка — в этих и других сферах Россия значительно увеличила свои силы, не только производственные, но и торговые, обеспечивая себе все больше и больше доходов, складируемых в виде национальных резервов, которые достигли показателя в $462,1 млрд. В каких же еще областях российской жизни в 2018 году видны особо заметные достижения?

Читайте статью Итоги 2018 года: 15 ключевых достижений России и другие публикации Руслана Хубиева.