Общественные объединения в Таджикистане обязали публиковать свои финотчеты

Душанбе, , 13:18 — REGNUM В Таджикистане все общественные объединения теперь обязаны завести свой сайт в интернете, где будут публиковать данные о всех своих финансовых операциях. Соответствующие поправки в закон «Об общественных объединениях» 25 декабря поддержала верхняя палата парламента страны.

Более того, общественным объединениям запрещено удалять свои финансовые отчеты в течение пяти лет с момента их публикации.

По словам сенатора Мухаммадюсуфа Имомзоды, таким образом предполагается усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических и экстремистских организаций.

Напомним, закон «Об общественных объединениях» был принят в 2007 году.