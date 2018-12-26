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Общественные объединения в Таджикистане обязали публиковать свои финотчеты

Политика

Так в стране пытаются бороться с финансированием террористических и экстремистских организаций

Душанбе, 26 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  В Таджикистане все общественные объединения теперь обязаны завести свой сайт в интернете, где будут публиковать данные о всех своих финансовых операциях. Соответствующие поправки в закон «Об общественных объединениях» 25 декабря поддержала верхняя палата парламента страны.

Более того, общественным объединениям запрещено удалять свои финансовые отчеты в течение пяти лет с момента их публикации.

По словам сенатора Мухаммадюсуфа Имомзоды, таким образом предполагается усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических и экстремистских организаций.

Напомним, закон «Об общественных объединениях» был принят в 2007 году.

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Политическая жизнь Таджикистана
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