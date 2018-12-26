Путин поздравит Медведева и правительство с Новым годом — Песков

Москва, , 13:09 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин проведет предновогоднюю встречу с правительством страны, в ходе которой будут подведены итоги работы правительства за год. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, также в ходе встречи российский лидер поздравит главу правительства Дмитрия Медведева и министров с Новым годом. Кроме того, подчеркнул Песков, в ходе встречи будут «расставлены необходимые акценты» для работы на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что до конца 2018 года на последние несколько дней 2018 года президент РФ Владимир Путин запланировал встречи с главами Белоруссии и Армении, а также участие в заседании Госсовета.

Читайте также: Песков подтвердил сообщения о повторной встрече Путина и Лукашенко