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Путин поздравит Медведева и правительство с Новым годом — Песков

Политика

В ходе встречи будут «расставлены необходимые акценты» для работы на 2019 год

Путин поздравит Медведева и правительство с Новым годом — Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 26 декабря 2018, 13:09 — REGNUM  Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин проведет предновогоднюю встречу с правительством страны, в ходе которой будут подведены итоги работы правительства за год. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, также в ходе встречи российский лидер поздравит главу правительства Дмитрия Медведева и министров с Новым годом. Кроме того, подчеркнул Песков, в ходе встречи будут «расставлены необходимые акценты» для работы на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что до конца 2018 года на последние несколько дней 2018 года президент РФ Владимир Путин запланировал встречи с главами Белоруссии и Армении, а также участие в заседании Госсовета.

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