Китай приветствует укрепление сотрудничества с Японией

Пекин, , 13:00 — REGNUM Китай приветствует развитие сотрудничества с Японией в области обороны и безопасности. Об этом 26 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Дипломат отметила, что важную роль, которую играют отношения между оборонными ведомствами двух стран.

«Тесное сотрудничество между официальными лицами наших оборонных ведомств играет конструктивную роль в отношениях двух стран в сфере безопасности», — приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства Китая.

25 декабря агентство Kyodo сообщило о намерении правительства Японии направить корабли своих ВМС с визитом вежливости в КНР. Предполагается, что японские корабли примут участие в параде по случаю 70-летия создания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в апреле 2019 года. Это должно стать символом потепления отношений между двумя странами.

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Япония и Китай договорились, что Южно-Китайское море должно быть мирным

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние отношения между Японией и Китаем встали на путь улучшения в октябре 2017 года после прошедшего официального визита премьер-министра Синдзо Абэ в Пекин для встреч и переговоров с китайскими высшими руководителями. До этого в течение семи лет продолжался «мораторий на визиты» лидеров двух стран-соседей. Тогда Абэ заявлял, что намерен открыть «новую эру» в отношениях с Китаем.

Добавим, что в декабре 2018 года Китай и Япония договорились осуществлять прагматическое сотрудничество в сфере морских отношений в полном согласии с достигнутым ранее консенсусом, в рамках которого Восточно-Китайское море является морем мира, сотрудничества и дружбы.

Соглашение было достигнуто в результате консультаций, которые проходили с 17 по 18 декабря в городе Учжэне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

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