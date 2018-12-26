Среда, 26 Декабря 2018 года
13:13:39 МСК

Валенса: Жалею, что упустил шанс примирить Польшу с Россией

Политика

По словам бывшего главы Польши, у него были неплохие отношения с первым президентом РФ Борисом Ельциным

Валенса: Жалею, что упустил шанс примирить Польшу с Россией
Ян Матейко. Российский царь Василий IV Шуйский преклоняет колена перед польским королём Сигизмундом III. 1892

Варшава, 26 декабря 2018, 12:56 — REGNUM  Бывший президент Польши Лех Валенса по сей день не может себе простить того, что не успел наладить хороших отношений с Россией. Об этом политик сообщил РИА Новости.

По словам Валенсы, у него были неплохие отношения с первым президентом России Борисом Ельциным, однако он до сих пор сожалеет, что отложил налаживание добрососедских отношений с Москвой на свой второй президентский срок.

«С Ельциным мы действительно добились бы хороших отношений с Россией», — цитирует его агентство.

Комментируя процесс сноса на территории Польши памятников воинам Красной армии, Валенса заявил, что этого требует «менталитет поляков», поскольку с Германией у Польши уже достигнуто взаимопонимание и немцы покаялись за свои преступления, а «Россия никогда не исповедовалась».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить