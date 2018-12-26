Путин предложил ввести понятие «партнеров ОДКБ»

Москва, , 12:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал документу, которые учреждают в ОДКБ институт партнеров и разрешают странам-участницам направлять на саммит организации не только глав государств, но и премьеров.

Распоряжения президента опубликованы на официальном портале правовой информации.

Из документов следует, что подписание протоколов целесообразно провести на саммите ОДКБ. Президент также разрешил МИД России в ходе переговоров о подписании этих протоколов вносить в их проекты изменения, не имеющие принципиального характера.

Проект второго протокола предполагает, что страны-участницы могут быть представлены в главном органе ОДКБ — Совете коллективной безопасности — не только лидерами, но и премьерами.

Проект третьего протокола вводит в устав ОДКБ понятие «партнера организации». Если наблюдатели ОДКБ — это страны и организации, заинтересованные в изучении ее правовой базы и опыта работы, то партнерами будут страны и организации, решившие вести с ОДКБ взаимовыгодное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, партнеры — в отличие от наблюдателей — будут принимать обязательства по участию в практических мероприятиях ОДКБ.