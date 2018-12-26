В полуфинал конкурса «Лидеры России» вошли 193 жителя Северного Кавказа

Ставрополь, , 12:44 — REGNUM Почти 200 представителей Северо-Кавказского федерального округа вошли в список полуфиналистов кадрового конкурса «Лидеры России». Большинство из них — жители Ставропольского края: 72 человека или 37,31% от всех представителей СКФО.

Немного уступает по числу полуфиналистов Дагестан — 61 участник или 31,60%. Что касается других регионов, то в полуфинал выбились 22 представителя Северной Осетии, 16 жителей Кабардино-Балкарии, 15 выходцев из Карачаево-Черкесии, пять из Ингушетии и два из Чечни.

Далее их ждет региональный полуфинал, который будет проходить в округе. Его участникам предстоит пройти повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней состязаться в решении конкурсных управленческих задач.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, участникам также для прохода в финал предстоит реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона.

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Напомним, в 2018 году на территории СКФО прошли также два конкурса кадрового резерва «Мой Дагестан» — в Республике Дагестан и «Новая высота» — в Кабардино-Балкарии.

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