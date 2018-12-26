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Гватемала потребовала от США расследовать гибель ребенка-мигранта

Политика

У мальчика появились признаки проблем со здоровьем, однако американские медики вернули ребенка в лагерь, признав заболевание не угрожающим жизни

Оттава, 26 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  МИД Гватемалы обратился к американским властям с требованием тщательно расследовать причины гибели второго за месяц ребенка в лагере для нелегальных мигрантов на территории США, передает телеканал CBC.

Причины смерти восьмилетнего мальчика пока остаются неизвестными, сообщили в таможне и пограничной службе США. Ранее стало известно, что у мальчика появились признаки проблем со здоровьем, однако американские медики вернули ребенка в лагерь, признав заболевание не угрожающим жизни. Вскоре у ребенка открылась рвота, и после госпитализации он скончался.

Напомним, в начале декабря на границе США и Мексики умерла семилетняя девочка из Гватемалы, которую вместе с отцом задержали пограничники Соединенных Штатов в составе группы нелегальных мигрантов. Отец ребенка жаловался на плохое самочувствие дочери, однако ей не оказали своевременной медицинской помощи.

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