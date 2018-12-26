Экс-президент Польши не увидел смысла в базе «Форт Трамп»

Варшава, , 12:35 — REGNUM Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса назвал бессмысленным с военной точки зрения размещение на территории страны военной базы США. Вместе с тем присутствие небольшого числа американцев успокоит душу, полагает он.

Валенса отметил, что оружия в мире достаточно, чтобы «11 раз уничтожить жизнь на земле». После этого споры о двенадцатом разе не нужны.

Военные США могут сгодиться Польше «для спокойствия души», добавил он, признавая наличие у американской стороны собственной заинтересованности в базе. Денег они потратят немного, но с военной точки зрения это бессмысленно, сказал бывший лидер РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти предложили американской стороне разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и оплатить расходы из своего кармана. Президент Польши Анджей Дуда придумал базе название — «Форт Трамп».

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