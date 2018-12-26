«Это всё-таки Байкал»: иркутский губернатор настроен на вывоз отходов БЦБК

Иркутск, , 12:24 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня, 26 декабря, заявил о том, что «настроен на вывоз» отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) с территории предприятия.

По словам Левченко, занимающаяся утилизацией отходов БЦБК «Росгеология» протестировала несколько технологий и нашла ту, что позволит понизить класс опасности отходов до пятого, считающегося самым низким.

«Прямо вам скажу, что я настроен на вывозку. Потому что хоть и эти опытно-промышленные испытания говорят, что класс опасности понижен, и их там можно оставить, но это всё-таки Байкал, я думаю, что мы должны даже перестраховаться, чтобы даже такого класса опасности — пятого на берегу Байкала не было», — цитирует Сергея Левченко «Ирсити».

Напомним, БЦБК официально закрыли в 2013 году. По данным учёных, за годы работы комбината, построенного в 1960-х годах, накоплено 6,2 млн тонн шлам-лигнина и 2,8 млн тонн золы. Стоимость работ составляет 6 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам аудитора СП РФ Алексея Каульбарса, на ликвидацию последствий деятельности БЦБК начиная с 2013 года в общей сложности было выделено 4 млрд 200 млн рублей, однако реализация мероприятий практически так и не начата.

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«90% выделенных средств возвращены в федеральный бюджет, а разработанный в 2013 году проект стоимостью 131 млн рублей нуждается в доработке и сегодня использован быть не может», — объяснил аудитор.

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