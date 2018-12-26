Мосгордума отказала ручному пересчёту бюллетеней за КОИБами

Москва, , 12:23 — REGNUM Депутаты Московской городской думы отклонили законопроект о внесении изменений в избирательной кодекс города Москвы, в соответствии с которым предполагался 5% пересчёт бюллетеней, обработанных КОИБами, с помощью жеребьёвки, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующий проект закона представила депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ).

«Система обладает минимальной степенью защиты. Опасения избирателей, что могут быть фальсификации, подтвердились», — подчеркнула депутат.

Ранее проект закона был рассмотрен комиссией по государственному строительству и местному самоуправлению. Добавим, что 26 декабря в Мосгордуме также состоялся прием подписей горожан в поддержку данного законопроекта.

«Считаем принятие законопроекта очень важным. Нужно снять все вопросы общественности об управляемом подсчёте голосов», — добавил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.

Напомним, ранее фракция КПРФ выступила с предложением уменьшить вдвое число подписей, которые должен собирать кандидат в мэры столицы, а также увеличить предельную сумму избирательного фонда. Поправки в городской закон о выборах были отклонены.