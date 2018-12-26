Проще было убрать, чем разбираться: политолог об увольнении Албина

Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Игорь Албин выделялся на фоне своих коллег по правительству Петербурга готовностью работать и брать на себя ответственность, но скандал с «вопросом дольщицы» стал последней каплей для его начальства, которому было проще убрать раздражающий фактор, чем разбираться в ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 декабря, политолог Александр Конфисахор, комментируя сообщения об отставке вице-губернаторов Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Как сообщалось ранее, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял прошения об отставке двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова, возглавлявшего финансовый блок правительства, и Игоря Албина, отвечавшего за строительство, транспорт, энергетику и целый ряд других вопросов.

Наблюдатели прогнозировали отставку Албина после того, как на пресс-конференции Владимира Путина один из вопросов задала активистка Алла Андреева, заявившая о проблеме обманутых дольщиков в Петербурге и выдвинувшая обвинения против Албина. Президент поручил решить вопрос, с Андреевой встречался Беглов. Албин, в свою очередь, выразил готовность уволиться, но отказался работать с Андреевой, которая, по его словам, получила квартиру еще год назад и дольщицей не является.

Михаил Мокрецов был фигурой не слишком публичной, а вот увольнение Албина вызывает досаду, и не только потому, что он был чиновником ярким, особенно на фоне некоторых своих коллег. Он не боялся брать на себя ответственность и не боялся работать. Некоторое время назад обсуждалось даже, кто в Петербурге «на самом деле губернатор» — Полтавченко или Албин, который брал на себя реальную работу.

История с дольщицей и вопросом президенту была, по всей видимости, последней каплей. Разбираться в этой истории не стали, в соответствие с известным анекдотом — «то ли он украл пальто, то ли у него украли, но этого мужика лучше в театр не пускать». Проще было уволить, убрав раздражающий фактор, чем разбираться, — отметил Александр Конфисахор.