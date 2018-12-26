Токио стремится сотрудничать с Индонезией в сфере технологий — посол Японии

Джакарта, , 12:10 — REGNUM Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии заявил, что его правительство хотело бы углубить дипломатические отношения между двумя странами посредством сотрудничества в области технологий, сообщает 26 декабря Antaranews.

Известно, что Индонезия и Япония в этом году отмечают 60-летия дипломатических отношений.

Хотя в области инвестиций Япония занимает второе место после Сингапура, а по количеству японских работников в Индонезии второе место после Китая, посол Масафуми Исии подчеркнул, что только Япония хотела бы включить передачу технологий в сотрудничество с Индонезией.

Посол Японии выразил надежду, что на столетии празднования дня независимости Индонезии в 2045 году страна сможет вступить в глобальную игру и войти в пятерку сильнейших экономик мира.

Издание отмечает, что торговое сотрудничество с Японией также способствовало увеличению стоимости экспорта Индонезии, который достиг 18,1% или около 407 трлн рупий. В то время как за последние пять лет стоимость японских инвестиций в Индонезии составила 286,3 трлн рупий, из которых около 87% было выделено на развитие в сфере автомобильной промышленности, электроники и продуктов питания.

Напомним, Индонезия и Япония стремятся усилить всестороннее сотрудничество в промышленном секторе в целях укрепления экономики двух стран.

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