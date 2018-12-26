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Иран проводит переговоры с «Талибаном»* – глава национальной безопасности

Политика

*«Талибан» – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 26 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Официальные лица Ирана провели переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 26 декабря секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает Mehr News.

С таким заявлением он выступил во время официального визита в Кабул, где провел встречи с представителями властей и военных Афганистана. По его словам, переговоры с радикалами, о которых Кабул информирован, направлены на разрешение вопросов безопасности в стране.

Шамхани высказал поддержку проведения второй региональной встречи в Кабуле, выразив надежду на то, что участие заинтересованных стран во встрече приведет к большему единству и сотрудничеству в борьбе против терроризма и экстремизма.

Он также указал на распространение влияния террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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