Иран проводит переговоры с «Талибаном»* – глава национальной безопасности

Кабул, , 12:00 — REGNUM Официальные лица Ирана провели переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 26 декабря секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает Mehr News.

С таким заявлением он выступил во время официального визита в Кабул, где провел встречи с представителями властей и военных Афганистана. По его словам, переговоры с радикалами, о которых Кабул информирован, направлены на разрешение вопросов безопасности в стране.

Шамхани высказал поддержку проведения второй региональной встречи в Кабуле, выразив надежду на то, что участие заинтересованных стран во встрече приведет к большему единству и сотрудничеству в борьбе против терроризма и экстремизма.

Он также указал на распространение влияния террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.