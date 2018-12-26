В Южной Корее снизят стоимость медицинской страховки для детей — СМИ

Сеул, , 12:26 — REGNUM Министерство стратегии и финансов Республики Корея сообщило, что с 2019 года в стране, независимо от уровня дохода родителей, будет выплачиваться пособие в размере 100 тыс. вон (~6140 руб) на всех детей в возрасте до 6 лет, сообщает YTN.

Кроме того, стоимость медицинской страховки для детей до года будет снижена на 5−20%, а лимит средств на «национальной карте счастья» будет увеличен на 100 000 вон (~6140 руб).

Отмечается, что карта будет покрывать расходы родителей на лечение зубов у детей до 12 лет. Ожидается, что стоимость лечения одного зуба снизится до 25 тыс. вон (~1500 руб).

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