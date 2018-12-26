Президент Индии призвал создать единую систему здравоохранения

Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM «Нам нужно еще многое сделать для создания единой и комплексной системы здравоохранения в стране. Эта система должна быть одинаково доступна для всех граждан», — заявил на выступлении в исследовательском институте в Каримнагаре президент Индии Рам Натх Ковинд.

Политик также отметил, что для достижения этой цели основной задачей правительства должна стать модернизация и строительство государственных, муниципальных больниц.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также особо отметил важность строительства так называемых благотворительных медицинских учреждений.

Рам Натх Ковинд выразил уверенность, что правительству страны необходимо повышать осведомленность граждан проблемами, связанными со здравоохранением, в особенности в сельской и труднодоступной местности.