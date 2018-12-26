Партия свободы Шри-Ланки сформирует коалицию для участия на выборах

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:25 — REGNUM В ходе встречи с активом Партии свободы Шри-Ланки (ПСЛШ) президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена заявил, что партия будет участвовать в парламентских выборах совместно с партией Народный фронт Шри-Ланки (НФШЛ). Также он выступил с предупреждением об исключении тех членов, которые будут оказывать сопротивление процессу формирования коалиции.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Дэйли Мирор», некоторые члены ПСЛШ уже высказывали желание присоединиться к действующему правительству для его усиления.

Между тем, в ходе встречи группа партийных активистов выступила против инициативы президента и потребовала проведения одиночной кампании ПСЛШ. Кроме того, они высказали свое недовольство общей политикой генерального секретаря и ряда руководителей партии.