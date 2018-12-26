Среда, 26 Декабря 2018 года
12:36:09 МСК

Партия свободы Шри-Ланки сформирует коалицию для участия на выборах

Политика

Партия свободы Шри-Ланки под руководством президента страны Матхрипала Сирисены вступит в предвыборную борьбу в коалиции с партией Народный фронт Шри-Ланки

Партия свободы Шри-Ланки сформирует коалицию для участия на выборах
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 декабря 2018, 12:25 — REGNUM  В ходе встречи с активом Партии свободы Шри-Ланки (ПСЛШ) президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена заявил, что партия будет участвовать в парламентских выборах совместно с партией Народный фронт Шри-Ланки (НФШЛ). Также он выступил с предупреждением об исключении тех членов, которые будут оказывать сопротивление процессу формирования коалиции.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Дэйли Мирор», некоторые члены ПСЛШ уже высказывали желание присоединиться к действующему правительству для его усиления.

Между тем, в ходе встречи группа партийных активистов выступила против инициативы президента и потребовала проведения одиночной кампании ПСЛШ. Кроме того, они высказали свое недовольство общей политикой генерального секретаря и ряда руководителей партии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить