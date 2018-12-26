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Двое вице-губернаторов Санкт-Петербурга подали в отставку

Политика

Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства города, в то время как Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости

Двое вице-губернаторов Санкт-Петербурга подали в отставку
Отставка чиновника

Санкт-Петербург, 26 декабря 2018, 11:53 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщает 26 декабря пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что Мокрецов с апреля 2013 года возглавлял финансовый блок правительства Санкт-Петербурга, в то время как Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости города на Неве.

Координация работы финансового блока временно возложена на вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, блок капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости временно будет курировать вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

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Отставки и назначения
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