Двое вице-губернаторов Санкт-Петербурга подали в отставку

Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщает 26 декабря пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что Мокрецов с апреля 2013 года возглавлял финансовый блок правительства Санкт-Петербурга, в то время как Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости города на Неве.

Координация работы финансового блока временно возложена на вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, блок капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости временно будет курировать вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.