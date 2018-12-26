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Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин создаст новую политическую партию

Политика

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин намерен создать новую политическую партию под названием «Национальный народный союз»

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин создаст новую политическую партию
Иллюстрация: Timesofindia.indiatimes.com
Абдулла Ямин

Мале, 26 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин, проигравший выборы в ноябре 2018 года, намерен создать новую политическую партию под названием «Национальный народный союз», которая смогла бы оказать сопротивление Прогрессивной партии Мальдив (ППМ) на предстоящих парламентских выборах.

По сообщению новостного агентства Мальдив «Мальдивз индепендент», заместитель главы ППМ Абдул Рахим Абдула уже подал пакет документов в избирательную комиссию Мальдив для начала процесса официальной регистрации партии на участие в выборах, которые пройдут 6 апреля 2019 года.

Абдулла Ямин призвал сочувствующих ему членов ППМ присоединиться к его новой политической организации.

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Зарубежная хроника
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