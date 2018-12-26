Валенса назвал истинные причины сноса советских памятников в Польше

Варшава, , 11:46 — REGNUM Претензии Польши к Советскому Союзу не могут распространяться на советских солдат, освобождавших страну в годы Великой Отечественной войны. Они не заслужили того, чтобы воздвигнутые им памятники сносили. Такое мнение высказал бывший президент Польши Лех Валенса.

«Солдаты не виноваты, кладбища не виноваты», — заявил политик.

Причину нынешней ситуации с памятниками солдатам Красной армии в Польше бывший глава государства объяснил польским менталитетом.

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«Проблема в том, что, тем не менее, это было порабощение. […] Из одной неволи мы попали в другую. Это правда», — цитирует РИА Новости слова Валенсы.

Он отметил, что Польше с Германией удалось быстрее прийти к взаимопониманию, потому что ФРГ признала свои ошибки — «исповедь была искренней».

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«Россия никогда не исповедовалась. А все это требует правды и искренности», — уверен Валенса.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года польский сейм в рамках декоммунизации принял закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны. Нововведение не распространяется на объекты, установленные на кладбищах, а также на те монументы, которые воздвигнуты вне общественных мест. В силу закон вступил в октябре 2017 года. Теперь мемориалы на территории страны могут быть демонтированы по решению органов местного самоуправления — если их существование противоречит закону о декоммунизации. Под действие документа могут попасть почти 500 памятников.

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