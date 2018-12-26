Аппарат премьера Индии будет регулировать обращение граждан к Нарендре Моди

Нью-Дели, , 15:08 — REGNUM После неудобного вопроса члена Бхарат Джаната Парти (БДП) Нирмала Кумара Джайна, адресованного Нарендре Моди в ходе телевизионной программы, организованной в рамках предвыборной компании, аппарат премьер-министра Индии решил ввести процедуру более тщательного отбора выступающих лиц. Заданный вопрос был связан с необходимостью облегчения налоговой нагрузки на средний класс.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», теперь от всех членов партии, желающих задать вопрос руководителю страны, будет требоваться прислать видео с обращением не позднее чем за 48 часов до начала трансляции. Помимо того, им необходимо будет заполнить онлайн форму, указав информацию о себе, свой избирательный округ, непосредственно вопрос, адрес и контактный номер телефона.

Телевизионная программа с участием Нарендры Моди проходит каждое воскресение. Еженедельно от каждого избирательного округа поступает от 500 до 1000 вопросов.