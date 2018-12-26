«Это я мэр»: глава Новосибирска Анатолий Локоть завёл видеоблог на YouTube

Новосибирск, , 11:40 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть завёл видеоблог на YouTube — «МЭР_И_Я», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал в презентации сам Локоть, канал создан для того, чтобы рассказать о работе мэрии.

«Я надеюсь, что тот разговор, который пойдёт, будет полезен и интересен для вас. Потому что мы предполагаем вести этот разговор в доступной занимательной форме. Как поучаствовать в грантах, что делать, если вы получили некачественную услугу или купили некачественный товар. К кому обратиться за помощью, как ускорить процесс отклика на ваши обращения. Обо всём об этом мы будем говорить с вами и надеюсь, как я сказал, это будет интересно для вас», — обратился мэр к подписчикам в своём первом видеоролике, в котором также снялся известный видеоблогер Новосибирска Владислав Барашенков.

Отметим, что Анатолий Локоть очень активен в социальных сетях. Свои профили у него есть в ВКонтакте, Instagram и Facebook.

ИА REGNUM уже рассказывало, как в августе 2016 года мэр Новосибирска активизировался в социальных сетях и начал массово добавлять в друзья подписчиков, в том числе журналистов.

Отметим, что полномочия Анатолия Локтя на посту главы Новосибирска истекают в апреле 2019 года.

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