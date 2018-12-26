Власти Эфиопии борются с черным рынком валюты силовыми методами

Аддис-Абеба, , 12:50 — REGNUM Власти Эфиопии намерены положить конец сильно разросшемуся в последнее время черному рынку иностранной валюты, вследствие чего в ряде районов Аддис-Абебы прошли полицейские облавы, а сотни мошенников и спекулянтов, схваченных с поличным при совершении валютных махинаций, были арестованы. По мнению экспертов, пойти на данный шаг правительство было вынуждено вследствие усиливающейся проблемы инфляции национальной валюты — эфиопского бырра. Об этом сообщило 25 декабря эфиопское новостное агентство Addis Fortune.

По сообщениям полиции эфиопской столицы, аресты наиболее крупных мошенников и спекулянтов, а также закрытие многочисленных незаконных обменных пунктов будет важным и поучительным уроком для тех, кто занимается этим видом преступлений.

За последние три года правительство Эфиопии предприняло ряд правовых мер для контроля ситуации, связанной с черным рынком валюты. В октябре 2017 года правительство девальвировало эфиопский бырр по отношению к доллару США на 15% с целью стимулирования экспорта страны, а недавно опубликовало уведомление, призывающее лиц, подозреваемых в незаконном накоплении бырров и иностранной валюты, внести деньги в государственные банки, чтобы избежать задержания полицией. В результате, объявление привлекло большое количество людей в банки, и иностранная валюта быстро обменивалась по фиксированному официальному курсу, в то время как параллельный обменный курс был резко понижен.

По мнению эфиопских экспертов, правительство должно снизить инфляцию путем введения новых мер, направленных на ликвидацию черного рынка валюты, что позволит улучшить показатели экспорта и импортозамещения вследствие привлечения трейдеров с черного рынка в легальный финансовый сектор. Наконец, что не менее важно, частные и государственные банки должны открыть множество обменных пунктов по всей стране, чтобы избавить население от необходимости прибегать к услугам мошенников.