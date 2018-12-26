Плохой знак для Порошенко: США советуют не продлевать «военное положение»

Киев, , 11:36 — REGNUM Ключевой момент в истории с завершением режима «военного положения» на Украине — рекомендация Курта Волкера не продлевать данный режим и «придерживаться демократических принципов»: это означает, что Вашингтон не будет делать ставку на Петра Порошенко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 января, комментируя сообщения о завершении 30-дневного срока «военного положения».

Как сообщалось ранее, время действия режима «военного положения», введенного властями Украины в ряде южных и восточных регионов страны после собственной провокации в Керченском проливе, завершается 26 декабря.

Ключевым моментом в новостях, связанных с завершением сегодня 30-дневного срока военного положения в некоторых регионах Украины, введённого после закончившейся позорным фиаско попытки Киева навязать нам свои правила прохода по Керченскому проливу, является цитируемая рекомендация спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера не продлевать его. Мол, «очень важно придерживаться демократических принципов» — как будто режим Порошенко этих принципов придерживается в других областях!

События могут развиваться по-разному. Порошенко, скорее всего, военное положение не продлит. Или, наоборот, продлит, чтобы показать, что он сам и его приспешники имеют в отношениях с американцами некоторую степень самостоятельности. Или совершит ещё одну провокацию и вновь его введёт несколько позже. Всё это не так важно. Важен общий сигнал Вашингтона: ставка на то, чтобы якобы «придерживаться демократических принципов». Для этого нынешняя «команда» (сам Порошенко, Турчинов, Парубий, другие) в принципе не годится. Значит, в политическом смысле она уже не жилец. Время замены уточняется.

По большому счёту, и весь проект русофобской Украины на основе правильно понимаемых и реализуемых демократических принципов не жизнеспособен. Позиция американцев просто ещё раз демонстрирует их истинное отношение к демократии лишь как к удобному инструменту манипулирования политическими процессами и у себя, и в других странах — не более того, — отметил Михаил Демурин.