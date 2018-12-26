Политические объединения в штате Оромо в Эфиопии вступили в конфронтацию

Аддис-Абеба, , 14:31 — REGNUM По словам руководителя Демократической партии Оромо (ДПО) Могоса Эдео, действие мирного соглашения, подписанного между ДПО и Фронтом освобождения Оромо (ФОО) по мирному сотрудничеству, истекло месяц назад, не принеся плодов, что привело к обострению политического кризиса в регионе из-за воинственной риторики руководства Фронта. Об этом сообщило 25 декабря эфиопское новостное агентство ENA.

Лидер ДПО сообщил, что перед двумя партиями была поставлена задача подготовить совместный план действий, который позволил бы обеим организациям поддерживать мир, бороться с неэффективным управлением регионом, совместно разоружать бойцов ФОО и поддерживать мирное политическое соперничество между партиями Оромо.

Г-н Эдео подчеркнул, что руководство ФОО не выполнило ни одного из возложенных на себя обязательств за все время, а лишь воспользовалось перемирием, чтобы захватить политическую власть в штате под свой контроль. Кроме того, по словам Могоса Эдео, лидер ФОО Давуд Ибса призывал своих сторонников противодействовать деятельности других партий региона Оромо, что начало выливаться в открытые вооруженные столкновения, к счастью, пока без жертв.

Г-н Эдео также отметил, что руководство ФОО в настоящий момент осуществляет профессиональную военную подготовку около 1300 своих сторонников.