Эфиопия подготовила 2600 миротворцев для спецмиссий ООН

Аддис-Абеба, , 11:42 — REGNUM Академия подготовки специального контингента при миротворческом отделении ООН в городе Хурсо на западе Эфиопии подготовила и выпустила из своих стен 2607 эфиопских миротворцев. Данные миротворческие силы войдут в состав специального контингента ООН для осуществления совместных с организацией миротворческих спецопераций в суданском регионе Дарфур, в регионе Абийе, Южный Судан, а также в Сомали. Об этом сообщил 25 декабря эфиопский новостной ресурс EBC.

Генерал-лейтенант армии Эфиопии Хассен Ибрагим отметил, что миротворческие силы занимают важное место в составе национальных сил обороны страны, так как Эфиопия все больше проявляет заинтересованность в установлении мира и стабилизации обстановки в регионе в рамках различных региональных и международных миссий ООН. По словам генерала, миротворческий контингент Эфиопии получил признание со стороны всего мирового сообщества за успешное выполнение своих задач.

Представитель руководства академии подготовки контингента полковник Милкеса Регасса со своей стороны подчеркнул, что все кандидаты в миротворческую армию прошли соответствующую подготовку, которая позволит им крайне успешно справляться с любыми задачами и трудностями во время проведения специальных миссий ООН.