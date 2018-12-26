Отношения Новой Зеландии и КНР испортились из-за китайских кибератак

Веллингтон, , 12:13 — REGNUM За последние полгода отношения между Китаем и Новой Зеландией существенно испортились, превратившись из партнёрских во враждебные. Советник по внешней политике Новой Зеландии Чарльз Финни описал противостояние западных стран (включая Новую Зеландию) и Китая как «новую холодную войну».

Как сообщает новозеландское информационное агентство NZ Herald, Новая Зеландия неоднократно становилась одной из целей китайских хакеров, и правительство этой страны присоединилось к США в борьбе с кибершпионажем. 25 декабря был опубликован доклад правительственной комиссии по безопасности коммуникаций, в котором описаны случаи хакерских атак на Новую Зеландию. В свою очередь, коалиция из пяти стран — США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии — развернула кампанию против китайских телекоммуникационных корпораций, в частности — Huawei, на деятельность которой был наложен ряд ограничительных мер. Например, ей было запрещено строить 5G-сеть, поставлять свою продукцию в государственные учреждения и т. д. Китай ответил тем, что усложнил процедуры лицензирования и сертификации для новозеландских компаний, резко сократил студенческий обмен и ввёл ряд ограничений на посещение страны туристами.

Примечательно, что еще полгода назад отношения между двумя странами были дружественными, а они сами считались близкими партнерами. За последние месяцы ситуация изменилась коренным образом.