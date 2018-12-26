Глава МИД ФРГ выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

Берлин, , 11:24 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Об этом глава ведомства заявил 26 декабря в интервью агентству DPA.

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В Кремле заявили о принятом США решении выйти из Договора РСМД

Маас уверен, что в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наращивание ядерных вооружений было бы «совершенно ошибочным ответом». По его словам, «политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня». При этом министр предупредил, что Германия будет выступать против подобных планов.

«Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку дискуссий о наращивании вооружений», — сказал Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключен между СССР и США в 1988 году. Такое решение американский лидер принял из-за якобы нарушений положений соглашения со стороны России.

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Путин рассказал о катастрофических последствиях выхода США из ДРСМД

Как заявил президент РФ Владимир Путин, выход США из ДРМСД может иметь самые негативные последствия, что не может не вызывать обеспокоенности. По словам главы государства, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность и даже может обрушить всю архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

В Евросоюзе выступают за сохранение и укрепление договор России и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отметила, что Европа не хочет быть площадкой борьбы для других держав.

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