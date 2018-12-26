В Южной Корее снизят ставки по кредитам для малого бизнеса

Сеул, , 12:15 — REGNUM В 2019 году владельцы малого бизнеса и самозанятые смогут получать кредиты под меньший процент благодаря помощи со стороны правительства. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объём средств для выдачи кредитов по сниженным ставкам составит 1,6 млрд долларов. За использование займов придётся платить не более 2% годовых — немногим выше ключевой ставки центрального банка. Главным банком программы станет Индустриальный банк Кореи. Кроме того, правительство выступит поручителем по кредитам общей суммой 550 млн долларов.

Меры предпринимаются для того, чтобы стимулировать предпринимателей нанимать новых сотрудников, повышать зарплаты и позволить им справиться с операционными издержками. В 2018 году минимальный размер оплаты труда в Южной Корее вырос на 16,4%, а в 2019 увеличится ещё на 10,9%. Это вынуждает бизнесменов увольнять персонал, чтобы сэкономить на зарплатах, что противоречит целям правительства. Новые стимулирующие меры призваны поддержать малый бизнес в непростое время.