Кабул, , 12:43 — REGNUM 25 декабря главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что, по его мнению, за террористической атакой на правительственные учреждения в Кабуле стоит движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его сторонники.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе официального выступления главного исполнительного лица в Кабуле.

Абдулла Абдулла заявил, что он осуждает этот террористический акт, и добавил, что враги Афганистана вновь совершили преступление против невинных людей.

Главное исполнительное лицо выразил мнение, что в независимости от того, кто возьмет на себя ответственность за теракт, именно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются главными организаторами нападения.

Абдулла Абдулла подчеркнул, что движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хватает мужества для ведения прямых переговоров с правительством, но группировка достаточно жестока, чтобы совершать террористические атаки.

24 декабря трое неизвестных совершили нападение на правительственные учреждения в Кабуле. Сообщается, что в результате атаки погибло 43 человека, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.