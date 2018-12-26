Количество погибших в результате атаки в Кабуле достигло 43 человек

Кабул, , 11:48 — REGNUM 25 декабря официальные представители министерства общественного здравоохранения заявили, что количество погибших в результате кровавого теракта в Кабуле мирных жителей достигло 43 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Мминистерство внутренних дел Афганистана объявило о гибели 28 человек. Еще 20, по данным министерства, получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, официальные лица Национальных сил безопасности Афганистана заявили, что после десятичасового боя сопротивление группы нападавших было подавлено, и к часу ночи 25 декабря правительственные учреждения были полностью зачищены от боевиков.

Ранее, 24 декабря, трое неизвестных совершили теракт в Кабуле. Сначала они взорвали транспортное средство, после чего нападавшие открыли огонь и ворвались в правительственное здание.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за организацию этого террористического акта.