Среда, 26 Декабря 2018 года
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В афганской провинции Нангархар убит один из лидеров талибов*

Политика

* -организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению командира боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Кабул, 26 декабря 2018, 15:17 — REGNUM  25 декабря официальный представитель полиции провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявил, что на территории этого региона в результате операции, поведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был ликвидирован глава военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Завол провинции Герат Джавид, также известный как Мавлабад.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по машине, в которой находился командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Завол провинции Герат.

В результате авиационного удара было также ликвидировано три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В качестве главы военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Завол Джавид отвечал за организацию операций и ведение боевых действий на территории уезда.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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