Кабул, , 15:17 — REGNUM 25 декабря официальный представитель полиции провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявил, что на территории этого региона в результате операции, поведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был ликвидирован глава военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Завол провинции Герат Джавид, также известный как Мавлабад.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по машине, в которой находился командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Завол провинции Герат.

В результате авиационного удара было также ликвидировано три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В качестве главы военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Завол Джавид отвечал за организацию операций и ведение боевых действий на территории уезда.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.