Переговоры Пакистана и МВФ о предоставлении кредита зашли в тупик

Исламабад, , 12:34 — REGNUM 25 декабря сотрудники министерства финансов Пакистана сообщили о том, как продвигаются переговоры с МВФ (Международный Валютный Фонд) о предоставлении кредита.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в министерстве настроены пессимистично и говорят о том, что переговоры зашли в тупик. Причиной сложностей стали требования МВФ значительно сократить расходы федерального бюджета и урезать дефицит бюджета, к чему не готово Правительство, намеревающееся провести ряд реформ. Кроме того, камнем преткновения в переговорах стало требование МВФ отпустить обменный курс рупии в «свободное плавание», позволив рынку определять его самостоятельно. С точки зрения министерства, плавающий курс неприемлем для такого маленького валютного рынка, как пакистанский.

Несмотря на то, что кредит МВФ открывает большие возможности для Пакистана, так как позволит получить помощь от Азиатского Банка Развития и Всемирного Банка, чиновники не видят выхода из сложившейся ситуации. «Нам придётся делать что-то самим», — подытоживает неназванный источник в министерстве финансов.