Министр иностранных дел Пакистана провёл переговоры с китайским коллегой

Исламабад, , 14:46 — REGNUM 25 декабря министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл в Пекин на третьем этапе своего заграничного турне по четырём «дружественным» и соседским странам.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе визита Шах Мехмуд Куреши встретился со своим китайским коллегой Ваном И. Министр передал специальное послание от премьер-министра Пакистана Имрана Хана высшему руководству КНР. Стороны обсудили развитие совместных проектов, в частности, Китайско-пакистанского экономического коридора, который является частью инициативы «Один пояс — один путь».

Кроме того, стороны согласовали подходы в сфере региональной стабильности и безопасности, а также в вопросе урегулирования афганской проблемы. О том, что Куреши и Ван И обсудили вопросы китайского кредита для Пакистана, не сообщалось.