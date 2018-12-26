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Министр иностранных дел Пакистана провёл переговоры с китайским коллегой

Политика

Шах Мехмуд Куреши встретился с министром иностранных дел КНР Ваном И

Исламабад, 26 декабря 2018, 14:46 — REGNUM  25 декабря министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл в Пекин на третьем этапе своего заграничного турне по четырём «дружественным» и соседским странам.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе визита Шах Мехмуд Куреши встретился со своим китайским коллегой Ваном И. Министр передал специальное послание от премьер-министра Пакистана Имрана Хана высшему руководству КНР. Стороны обсудили развитие совместных проектов, в частности, Китайско-пакистанского экономического коридора, который является частью инициативы «Один пояс — один путь».

Кроме того, стороны согласовали подходы в сфере региональной стабильности и безопасности, а также в вопросе урегулирования афганской проблемы. О том, что Куреши и Ван И обсудили вопросы китайского кредита для Пакистана, не сообщалось.

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Зарубежная хроника
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