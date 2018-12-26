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Пакистан добился прорыва в переговорах Афганистана с Талибаном*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Министру иностранных дел Пакистана удалось убедить Афганистан пойти на уступки

Исламабад, 26 декабря 2018, 14:33 — REGNUM  25 декабря министерство иностранных дел Пакистана подвело итог визита главы ведомства Шаха Мехмуда Куреши в Кабул.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, сотрудники министерства заявили, что благодаря визиту удалось достичь «прорыва» в переговорном процессе по афганской проблематике. Ранее руководство Талибана* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалось вступать в переговоры с афганским правительством, пока оно не выполнит предварительные условия: создание переходного правительства с участием представителей организации и освобождение нескольких видных командиров.

По неподтвержденным данным, в ходе визита в Кабул 24 декабря Шаху Мехмуду Куреши удалось убедить афганское руководство, в частности, президента Ашрафа Гани, пойти на уступки. Теперь стороны готовятся к первым за длительное время прямым переговорам.

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Зарубежная хроника
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