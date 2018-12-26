Пакистан добился прорыва в переговорах Афганистана с Талибаном*

Исламабад, , 14:33 — REGNUM 25 декабря министерство иностранных дел Пакистана подвело итог визита главы ведомства Шаха Мехмуда Куреши в Кабул.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, сотрудники министерства заявили, что благодаря визиту удалось достичь «прорыва» в переговорном процессе по афганской проблематике. Ранее руководство Талибана* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалось вступать в переговоры с афганским правительством, пока оно не выполнит предварительные условия: создание переходного правительства с участием представителей организации и освобождение нескольких видных командиров.

По неподтвержденным данным, в ходе визита в Кабул 24 декабря Шаху Мехмуду Куреши удалось убедить афганское руководство, в частности, президента Ашрафа Гани, пойти на уступки. Теперь стороны готовятся к первым за длительное время прямым переговорам.