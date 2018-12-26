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Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в Китае

Политика

В настоящее время детали визита на высшем уровне проходят стадии согласования

Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в Китае
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Пекин, 26 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  Главным гостем и участником мероприятий II Международного форума «Один пояс — один путь», который состоится в Китае в апреле 2019 года, станет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

По словам российского дипломата, на форум соберутся около 40 глав государств и правительств, однако программа визита российского лидера как главного гостя станет особенной. В настоящее время детали визита на высшем уровне проходят стадии согласования, подчеркнул Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита в Россию летом 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин в качестве главного гостя посетит мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Российско-китайские отношения
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