Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в Китае

Пекин, , 11:06 — REGNUM Главным гостем и участником мероприятий II Международного форума «Один пояс — один путь», который состоится в Китае в апреле 2019 года, станет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

По словам российского дипломата, на форум соберутся около 40 глав государств и правительств, однако программа визита российского лидера как главного гостя станет особенной. В настоящее время детали визита на высшем уровне проходят стадии согласования, подчеркнул Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита в Россию летом 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин в качестве главного гостя посетит мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Читайте также: Си Цзиньпин станет главным гостем на ПМЭФ-2019 в Петербурге