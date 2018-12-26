Пакистанская оппозиция: правительство делают страну однопартийной

Исламабад, , 15:40 — REGNUM 25 декабря лидеры оппозиционной «Пакистанской народной партии» выступили на импровизированном митинге, в котором обозначили своё отношение к делу Наваза Шарифа и расследованию против главы партии, Асифа Зардари.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, один из руководителей Народной партии, сенатор Мустафа Наваз Кохар заявил, что расследование Объединённой группы следователей по делу о фальшивых счетах Асифа Зардари — это «сборник предположений и застольных баек». По словам руководителей партии после осуждения лидера «Мусульманской лили» Наваза Шарифа и выдвижения обвинений против Зардари, их задача — борьба с «репрессивным режимом», который пытается раздавить оппозицию и «сделать страну однопартийной».

В целях политической борьбы руководство Народной партии приняло решение провести внеочередную конференцию Центрального исполнительного комитета 26 декабря, на котором будут обсуждаться возможные рабочие демонстрации.