Макрон поблагодарил французских военных за защиту страны

Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 11:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил солдат, которые проводят рождественские праздники вдали от своих семей, обеспечивая безопасность жителям страны, сообщает Le Figaro.

Глава государства воздал должное солдатам во Франции и за рубежом, которые «защищают страну и борются с терроризмом».

Заранее записанное видеообращение президента транслировалось в конце двухчасового мероприятия, посвященного военным, которое состоялось в Абиджане, экономической столице Кот-д'Ивуар 25 декабря.

В своем обращении Эммануэль Макрон подчеркнул, что на экономическое положение армии не будут влиять меры, принятые в ответ на кризис «желтых жилетов».

Издание также приводит сообщение главы Франции в Twitter, где он написал: «Брижит (Брижит Макрон — прим. ИА REGNUM ) присоединяется ко мне и желает счастливого Рождества каждому из вас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции совершил визит в столицу Чада Джамену 22−23 декабря 2018 года, где встретился с президентом страны Идриссом Деби Итно.

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