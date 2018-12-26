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Правительство Пакистана: у оппозиции крупнейшая система отмывания денег

Политика

Министр информации и телерадиовещания отметил, что кланы Зардари и Шарифов управляли крупнейшими в мире коррупционными сетями

Исламабад, 26 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  25 декабря министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, дал пресс-конференцию, на которой высказался против двух важнейших политических кланов страны, Зардари и Шарифов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр убеждён, что Шарифы и Зардари находятся в сговоре с целью совместного использования самой масштабной в мире системы по отмыванию незаконных доходов.

Именно на эти семьи Фавад Чаудхри возложил ответственность за тяжёлую экономическую обстановку, в частности, в провинции Синд, развитие которой замедлилось. Министр пообещал, что все виновные в коррупционных преступлениях понесут заслуженное наказание.

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Зарубежная хроника
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