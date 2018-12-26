Правительство Пакистана: у оппозиции крупнейшая система отмывания денег

Исламабад, , 12:02 — REGNUM 25 декабря министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, дал пресс-конференцию, на которой высказался против двух важнейших политических кланов страны, Зардари и Шарифов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр убеждён, что Шарифы и Зардари находятся в сговоре с целью совместного использования самой масштабной в мире системы по отмыванию незаконных доходов.

Именно на эти семьи Фавад Чаудхри возложил ответственность за тяжёлую экономическую обстановку, в частности, в провинции Синд, развитие которой замедлилось. Министр пообещал, что все виновные в коррупционных преступлениях понесут заслуженное наказание.