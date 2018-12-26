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Япония станет третьим финансовым спонсором ООН по объему вливаний

Политика

ООН приняла резолюцию, в которой Япония обозначена как третий по величине финансовый донор организации

Токио, 26 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, подтверждающую, что Япония станет третьим спонсором ООН по объему вливаний в период с 2019 по 2021 год. Япония не сумела удержать второе место, которое она занимала на протяжении 30 лет, из-за экономического подъема Китая.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», взносы стран в международный орган пересматриваются каждые три года. В течение следующих трех лет с 2019 года Соединенные Штаты будут продолжать занимать первую финансовую позицию, за ними последует Китай, а за ним Япония.

Объем вливаний зависит от валового национального дохода, и это показывает, что экономическая мощь Японии снизилась, а Китая, который уже стал второй по величине экономикой мира после США, наоборот, возросла.

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Зарубежная хроника
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