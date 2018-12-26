Лидеры объединенной оппозиции Бангладеш провели переговоры с ЦИК

Дакка, , 11:58 — REGNUM Лидер Единого национального фронта (ЕНФ) Камал Хоссейн вместе с десятью другими руководителями блока оппозиционных партий встретился с главой ЦИК Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», встреча прошла 25 декабря в здании ЦИК в столичном районе Агаргаон. Как стало известно, лидеры оппозиционных партий пришли договариваться о проведении массовой демонстрации 27 декабря, что, по мнению оппозиционеров, «станет частью предвыборной кампании». Лидер ЕНФ сказал, что демонстрация пройдёт в парке Сухраварди.

Как заявил постоянный член комитета Бангладешской националистической партии (одной из входящих в ЕНФ партий) Назрул Ислам Хан, уполномоченный сотрудник ЦИК «запретил устраивать в Дакке какие-либо демонстрации после 24 декабря», в то время как по закону о выборах агитацию можно проводить вплоть до 8 часов утра 28 декабря. «Как раз об этом лидеры ЕНФ и пришли говорить с главой ЦИК Бангладеш», — заявил Назрул Ислам Хан.