Глава Татарии ответил Силуанову на критику проекта ВСМ

Казань, , 10:52 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов отреагировал на заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань является экономически нецелесообразным. Он уверен, что магистраль появится, рано или поздно, приводит позицию главы региона «Рамблер».

Рустам Минниханов констатировал, что по-прежнему обсуждается экономическая целесообразность строительства ВСМ и он уверен, что высокоскоростная магистраль всё равно рано или поздно появится. По его мнению, нужно развивать транспортную инфраструктуру России, и данный проект откроет новые возможности для страны в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Антон Силуанов выразил сомнение в экономической целесообразности проекта.

Напомним, ВСМ Москва — Казань в конечном итоге должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Ранее планировалось, что строительство трассы завершится до 2025 года, затраты оцениваются в 1,69 трлн рублей.

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