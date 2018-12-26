В Новый год администрация Аксая Ростовской области останется без главы

Аксай, Ростовская область, , 10:53 — REGNUM Глава администрации города Аксая (Ростовская область) Алексей Головин покидает свой пост. Об отставке руководителя говорится в решении Собрания депутатов Аксайского городского поселения, сообщает ИА REGNUM 26 декабря.

«В связи с отставкой главы администрации Аксайского городского поселения по собственному желанию, Собрание депутатов Аксайского городского поселения решает прекратить полномочия главы администрации Аксайского городского поселения А.В. Головина с 29 декабря 2018 года», — говорится в документе.

Конкурс, по итогам которого будет назначен сити-менеджер Аксая, назначен на 18 января 2019 года. Подать документы на участие в нём можно в период с 29 декабря по 7 января.