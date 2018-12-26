Путин подписал закон о новых требованиях к застройщикам

Москва, , 10:30 — REGNUM Закон, обязывающий застройщиков работать с привлекаемыми средствами граждан посредством эскроу-счетов, подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Все российские застройщики, работающие в долевом строительстве, должны будут с 1 июля 2019 года перечислять средства дольщиков на специальный счет. До того, как покупатели получат квартиры, забрать деньги они не смогут, при этом строительство будут вести на банковские кредиты.

Кроме того, предусмотрен переход на новую схему уже начатых проектов. Для ряда строек в соответствии с критериями Минстроя будут сделаны исключения.

Как сообщало ИА REGNUM, закон был принят Госдумой 19 декабря, а 21 декабря инициативу одобрил Совет Федерации.

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