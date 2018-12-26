Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России

Москва, , 10:28 — REGNUM В России создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат». Он предназначен для установки на перспективную боевую бронетехнику. Об этом 26 декабря журналистам сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

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Новый самоходный противотанковый ракетный комплекс создадут в России

При этом подробностей топ-менеджер раскрывать не стал. Абрамов подчеркнул, что данные об оружии специалисты держат в секрете.

«Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу», — приводит РИА Новости слова Абрамова.

Напомним, макет «Булата» уже был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Установку продемонстрировало «Конструкторское бюро приборостроения», которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха).

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Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты приступили к подводным испытаниям стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», о котором в марте в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин. Тесты в рамках опытно-конструкторских работ ведутся в морской акватории, где не могут появится средства разведки вероятного противника. Проектом аппарата «Посейдон», который может нести ядерные боезаряды, предусмотрены межконтинентальная дальность и скорость, в разы превышающая скорости самых современных торпед.

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